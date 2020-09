Watch Dogs Legion gratis acquistando una GPU NVIDIA GeForce RTX Serie 30

NVIDIA ha presentato ieri le nuove GPU GeForce RTX Serie 30, una linea che include tre diverse schede (RTX 3080, RTX 3070, RTX 3090) con prezzi a partire da 435 euro, inoltre è stata svelata una partnership con Ubisoft e Watch Dogs Legion.

Per un periodo di tempo limitato i giocatori che acquistano una nuova GPU o un sistema GeForce RTX Serie 30 riceveranno una copia digitale di Watch Dogs Legion e un abbonamento per dodici mesi al servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce NOW (abbonamento Fondatore). La promozione è valida anche in Italia presso i rivenditori convenzionati, di seguito riportiamo le caratteristiche delle tre nuove GPU NVIDIA GeForce RTX.

GeForce RTX 3080

A partire da 606 euro (IVA esclusa) la RTX 3080 è una GPU da gioco potentissima, fino a 2 volte più veloce della RTX 2080. Con 10 GB della nuova memoria GDDR6X ad alta velocità a 19 Gbps, RTX 3080 può fornire costantemente 60 fotogrammi per secondo per i giochi con risoluzione 4K. Disponibile dal 17 settembre.

GeForce RTX 3070

A partire da 435 euro (IVA esclusa), l'RTX 3070 è più veloce dell'RTX 2080 Ti a meno della metà del prezzo e in media è del 60% più veloce dell'originale RTX 2070. È dotato di 8 GB di memoria GDDR6, raggiungendo prestazioni ottimali per i giochi in esecuzione con risoluzioni 4K e 1440p. Disponibile da ottobre.

GeForce RTX 3090

In cima alla lista c'è la RTX 3090, al prezzo di 1300 (IVA esclusa) e denominata BFGPU Big Ferocious GPU. Viene fornita con anche con un silenziatore di serie: un design a flusso continuo a tre slot, doppio assiale che è fino a 10 volte più silenzioso della TITAN RTX e mantiene la GPU fino a 30 gradi C più fredda. I suoi 24 GB di memoria GDDR6X possono affrontare gli algoritmi di intelligenza artificiale più difficili e alimentare enormi carichi di lavoro per la creazione di contenuti. L'RTX 3090 è fino al 50% più veloce dell'attuale scheda grafica per PC, TITAN RTX, consentendo ai giocatori di sperimentare 60 fps con una risoluzione di 8K su molti dei migliori giochi. In arrivo il 24 settembre.