Watch Dogs Legion è gratis nel weekend, acquistabile a prezzo scontato su PC e console

Se siete curiosi di provare con mano Watch Dogs Legion, questo fine settimana avrete la perfetta occasione per immergervi all'interno della Londra post-Brexit immaginata da Ubisoft. Il titolo sandbox open world sarà infatti disponibile per essere giocato in via del tutto gratuita nel corso del fine settimana.

Dal 3 al 5 settembre, la prova gratuita di Watch Dogs Legion sarà disponibile su PC (via Ubisoft Store e Epic Games Store), PlayStation 5, PlayStation 4 e Google Stadia. Per ragioni non precisate, i possessori di console Xbox sono esclusi dall'iniziativa. Come solitamente avviene in questi casi, tutti i progressi che otterrete nel corso della prova potranno essere direttamente trasferiti all'interno della versione completa, in caso decidiate di acquistarla in un secondo momento.

Se il titolo di Ubisoft dovesse riuscire a conquistarvi, sappiate che potrete sfruttare in questo stesso periodo di tempo una serie di sconti con cui acquistare Watch Dogs Legion a prezzi vantaggiosi. Su PC abbiamo infatti uno sconto del 60% sulla Standard, Deluxe, Gold e Ultimate Edition, e del 25% sul Season Pass. Su Stadia, PlayStation 5 e PlayStation 4 potrete invece ottenere il titolo al 55% di sconto nell'edizione Deluxe e al 50% in Gold Edition. Approfitterete dell'occasione per intraprendere un nuovo viaggio e aiutare il DedSec nella sua lotta?

Con un nuovo trailer dedicato al gioco, Ubisoft ha recentemente presentato l'evento di Watch Dogs Legion a tema La Casa di Carta. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Watch Dogs Legion.