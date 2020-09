Da Watch Dogs Legion a Hyper Scape: come ottenere tutti i Drop dell'Ubisoft Forward

Con la conferma del nuovo Ubisoft Forward fissato al prossimo 10 settembre 2020, l'azienda francese ha anche annunciato l'arrivo di nuove ricompense esclusive per tutti gli utenti che decideranno di assistere all'evento in diretta.

Stando a quanto dichiarato sul blog Ubisoft, questa volta le ricompense non saranno legate ai Twitch Drops e potranno essere riscattate esclusivamente osservando la diretta sul sito ufficiale. Tutto quello che dovrete fare sarà quindi accedere al sito con il vostro account Uplay e assistere alla diretta. Vi ricordiamo al solito che occorre verificare che tutti gli account in vostro possesso (ad esempio PSN e Xbox Live) siano correttamente collegati a Uplay, così da ricevere le ricompense su tutte le piattaforme sulle quali giocherete i titoli supportati.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense che si possono ottenere guardando l'evento:

For Honor: 3 Potenziamenti XP - Guarda 10 minuti

Hyper Scape: arma corpo a corpo Refract Baton - Guarda 20 minuti

Tom Clancy's Rainbow Six Siege: ciondolo celebrativo dei 5 anni di gioco - Guarda 30 minuti

Watch Dogs Legion: maschera Ubisoft Forward - Guarda 40 minuti

Come sempre vi ricordiamo che potrete seguire l'evento in nostra compagnia sul canale Twitch di Everyeye, dove trasmetteremo in streaming l'Ubisoft Forward commentandolo in italiano.