Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising per PS5 in sconto su Amazon

Siete tra i fortunati possessori di una PlayStation 5, e state cercando qualcosa di next-gen a cui giocare? Buone notizie per voi, poiché ci sono un paio di giochi degni di nota in offerta su Amazon.it.

Per un periodo di tempo limitato, la piattaforma e-commerce più nota del mondo propone a prezzo scontato Watch Dogs Legion e Immortals Fenyx Rising: due delle più recenti produzioni tripla A di Ubisoft possono essere acquistate a 39,99 euro l'una. Watch Dogs Legion è proposto a questo prezzo sia per PS4, sia per PS5. Immortals Fenyx Rising, invece, può essere acquistato a 39,99 euro solamente in edizione PS4: tuttavia, il titolo di Ubisoft Quebec supporta l'upgrade gratis a PS5, quindi se possedete la console di nuova generazione potete anche comprare l'edizione PS4 per ottenere gratuitamente la versione PlayStation 5 una volta inserito il disco nel lettore.

Entrambi i giochi sono venduti in Limited Edition esclusiva di Amazon. Watch Dogs Legion include il London Dissident Pack, mentre Immortals Fenyx Rising il Pacchetto Armi Benedette di Orione. Le offerte sono a tempo oltre che soggette ad esaurimento scorte, approfittatene il prima possibile se siete interessati.