Watch Dogs Legion includerà musiche create dai fan: annunciata partnership con HitRECord!

Nel corso dell'E3 2018, Ubisoft aveva annunciato una collaborazione con la società HitRECord, tramite la quale mettere in contatto community e team di sviluppo, per introdurre creazioni dei fan all'interno di Beyond Good and Evil 2.

La software house, mentre i lavori per la realizzazione della space opera sono ancora in corso, ha ora annunciato di voler estendere quest'esperienza anche ad una sua ulteriore produzione: Watch Dogs Legion. Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale del gioco ha reso noto l'avvio di una nuova collaborazione tra HitRECord e Ubisoft.

Lo scopo di quest'ultima è quello di introdurre nella versione finale del gioco ben dieci tracce musicali realizzate tramite il contributo della community videoludica. Sul sito ufficiale del gioco possiamo leggere: "Che tu sia un compositore musicale, uno scrittore, un cantante, un musicista, o qualcuno con grandi idee e molta passione...siamo estremamente entusiasti di ascoltare le tue creazioni musicali". Per presentare il progetto, Ubisoft ha inoltre pubblicato un video interamente dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news: cosa ne pensate di questa iniziativa?



Vi ricordiamo che il terzo capitolo della serie Watch Dogs esordirà su PC, Playstation 4 e Xbox One il prossimo 6 marzo 2020. Sulle pagine di Everyeye potete già trovare il nostro primo provato di Watch Dogs Legion, a cura di Giuseppe Arace.