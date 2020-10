Watch Dogs Legion incontra Assassin's Creed nelle strade di Londra grazie al DLC Bloodline

A meno di un mese dal lancio di Watch Dogs: Legion, gli sviluppatori hanno svelato tutti i dettagli sul supporto post-lancio che i giocatori troveranno nella Londra distopica di Ubisoft. Tra i vari contenuti ne spicca uno che getta un ponte con un'altra IP storica come quella di Assassin's Creed.

Il DLC Bloodline, l'espansione a pagamento inclusa nel Season Pass dell'Anno 1, darà infatti accesso ad una nuova e particolare linea narrativa che vedrà l'introduzione di vecchie e nuove conoscenze della serie Watch Dogs. Ubisoft è però andata oltre dando la possibilità ai giocatori di impersonare Darcy, un membro del moderno Ordine degli Assassini che affiancherà altri tre personaggi: Aiden Pierce, l'iconico protagonista del primo episodio, Wrench direttamente da Watch Dogs 2 e Mina, un nuovo personaggio che ha subito esperimenti transumani e può controllare gli NPC nemici.

I fan di Assassin's Creed che hanno sempre sognato di vedere un episodio della saga ambientato in epoca moderna potranno quindi assaporare (in parte) l'ebrezza di impersonare un Assassino per le strade della Londra futuristica di Watch Dogs Legion. Oltre a Bloodline, Ubisoft supporterà il titolo con una serie di contenuti gratuiti tra cui la possibilità di giocare in co-op a partire dal 3 dicembre.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un lungo speciale sulla prova di Watch Dogs Legion a cura di Alessandro Bruni. Watch Dogs Legion uscirà il 29 ottobre su PC, Xbox One e PS4 per poi arrivare anche su next-gen con Xbox Series X e PlayStation 5.