Watch Dogs Legion, leak: un video mostra il menu principale

Come spesso accade ai prodotti Ubisoft, anche Watch Dogs Legion ha subito un piccolo leak nel corso delle ultime ore. Sui social è infatti spuntato un breve filmato che ci permette di osservare in movimento il menu principale del gioco ambientato a Londra.

Il video ha una durata di circa trenta secondi e permette non solo di vedere in anticipo la schermata principale ma anche di scoprire quali saranno le voci selezionabili, ovvero: Campagna, modalità multiplayer, opzioni, tutorial, titoli di coda e Ubisoft Connect. Grazie all'ultima opzione è molto probabile che sarà possibile riscattare una gran quantità di oggetti spendendo i gettoni d'oro che si ottengono completando gli Obiettivi dei giochi Ubisoft oppure contenuti dedicate ad altre proprietà intellettuali (Assassin's Creed, Rainbow Six o The Division) per chi possiede uno degli ultimi capitoli.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che proprio ieri è stato aggiornato il sito ufficiale con numerose informazioni su come funzioneranno le microtransazioni in Watch Dogs Legion, che riserverà agli utenti paganti solo vantaggi estetici e non di gameplay.

Avete già letto le prime informazioni sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X di Watch Dogs Legion?