Watch Dogs Legion Limited Edition: in offerta su Amazon al prezzo più basso dal lancio

Vi segnaliamo un altro titolo di Ubisoft in offerta quest'oggi su Amazon al prezzo più basso dal lancio, si tratta di Watch Dogs: Legion, acquistabile nella sua Limited Edition alla modica cifra di 28,99 Euro per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series X, include anche dei contenuti bonus esclusivi.

Questa Limited Edition, esclusiva di Amazon, quindi non in vendita da nessun'altra parte, include al suo interno anche il contenuto bonus aggiuntivo "London Dissident Pack" che ci permette di scaricare dallo store un set di tre maschere diverse.

Di seguito i link alle offerte:

Anche la versione con copertina dedicata a PlayStation 5 è in offerta a questo link, ma a 33,99 euro, non è quindi conveniente acquistare questa edizione ma direttamente quella PlayStation 4, proposta al prezzo di 28,99 euro con la possibilità di aggiornare il gioco alla versione PlayStation 5 senza nessuna spesa aggiuntiva.

Su Amazon quest'oggi sono presenti anche altri titoli Ubisoft a prezzo scontato, in offerta al miglior prezzo dalla loro uscita, come per esempio Assassin's Creed Valhalla a 43,99 euro, Rainbow Six Siege - Deluxe Edition a 19,99 euro e Immortals: Fenyx Rising - Limited Edition a 32,99 euro