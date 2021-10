Watch Dogs Legion Limited Edition a prezzo shock: 29.99 euro per PS4 e PS5

Watch Dogs Legion di Ubisoft raggiunge oggi il suo minimo storico, il gioco è in offerta su Amazon al prezzo di 29.99 euro, offerta valida per le versioni PlayStation 4 e PlayStation 5, solo fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Da notare come l'edizione in vendita sia una Limited Edition esclusiva per Amazon.it, questa versione include il gioco completo e il pacchetto Dissidente Londinese con tre maschere da usare in-game.

Watch Dogs Legion quanto costa? Offerta Amazon

Il terzo gioco della serie Watch Dogs è uscito lo scorso autunno ed ha riscosso un buon successo di pubblico e critica, portando la serie verso nuovi orizzonti rispetto ai primi due capitoli. Gli sviluppatori hanno supportato il progetto con tanti nuovi contenuti e recentemente si è tenuto anche uno speciale evento dedicata a La Casa di Carta in Watch Dogs Legion.

Una buona occasione per recuperare uno dei giochi Ubisoft più interessanti degli ultimi tempi, il prezzo offerta è valido per la versione PS4 con upgrade gratis e anche per l'edizione PlayStation 5, di fatto si tratta di uno dei giochi retail più economici per la nuova console di casa Sony.