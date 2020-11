Watch Dogs Legion, Londra assedia FIFA 21: la nuova Top-10 in UK

La nuova classifica settimanale dedicata alle performance commerciali delle produzioni videoludiche in Regno Unito offre alcune interessanti novità, con numerose nuove uscite che hanno trovato spazio nella Top-10.

Nonostante sulla vetta continui a regnare FIFA 21, il predominio del titolo sportivo è infatti stato assediato dall'esordio dell'ambizioso Watch Dogs: Legion. Con la promessa di rendere giocabile ogni NPC presente in-game, la Londra distopica dipinta da Ubisoft sembra aver convinto i cittadini britannici, che hanno premiato il gioco con la medaglia d'argento. Resta invece ancora saldo in classifica, ancorato al terzo gradino del podio, l'inarrestabile Animal Crossing: New Horizons.



Di seguito, trovate la Top 10 in versione integrale:

FIFA 21 Watch Dogs Legion Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Minecraft (Switch) Super Mario 3D All-Stars Pikmin 3 Deluxe Ring Fit Adventure The Dark Pictures Anthology: Little Hope Minecraft Dungeons

L'opera Ubisoft non è l'unica new entry in classifica. Al settimo posto troviamo infatti laper Nintendo Switch, della quale vi ha diffusamente parlato il nostro Marco Mottura nella sua recensione di Pikmin 3: Deluxe . Al nono posto, complice forse anche l'atmosfera di Halloween, troviamo il secondo horror parte della raccolta: sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Little Hope a cura del nostro Giuseppe Arace.