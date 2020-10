Watch Dogs Legion: Londra tra hacker e rivoluzione digitale

Abbiamo passato qualche ora in compagnia di Watch Dogs Legion, il nuovo kolossal a mondo aperto di Ubisoft in arrivo il 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

Le otto ore passate per le strade della Londra distopica di WD Legion ci restituiscono l'immagine di un progetto dal potenziale enorme, costruito attorno a un concept quantomai efficace che garantisce all'utente la più ampia libertà nella personalizzazione della propria esperienza.

Ciò che ci ha stupiti, però, non è soltanto la pletora di attività che compongono l'offerta open world del nuovo atto di Watch Dogs, ma anche la bontà del canovaccio narrativo steso da Ubisoft Montreal per concretizzare la propria visione di una Londra post-Brexit piagata dalla criminalità organizzata e piombata nell'oscurità di un regime autoritario.

Per un ulteriore approfondimento sull'offerta ludica, narrativa e contenutistica di questa avventura tripla A, vi riproponiamo il video della Storia di Watch Dogs Legion e, qualora non l'aveste ancora fatto, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale a firma di Alessandro Bruni con le novità di gameplay di Watch Dogs Legion. Prima di lasciarvi alla nostra videoanteprima, vi ricordiamo che Watch Dogs Legion arriverà anche Xbox Series X|S e PS5 il 10 e 19 novembre, con migliorie grafiche che passeranno, ad esempio, per un sistema di illuminazione più evoluto, un framerate più elevato, dei tempi di caricamento fulminei ed effetti più realistici.