Watch Dogs Legion: Metacritic svela quando potremo leggerne le recensioni

Attraverso un post pubblicato sugli account social ufficiali, Metacritic ha annunciato quando potremo iniziare a leggere le prime recensioni di Watch Dogs Legion, il nuovo gioco Ubisoft nel quale si potrà giocare nei panni di qualsiasi NPC.

Stando al messaggio del celebre contenitore di voti e giudizi, potremo veder spuntare in rete le prime recensioni di Watch Dogs Legion a partire dalle ore 12:00 italiane del prossimo mercoledì 28 ottobre 2020, ovvero poco meno di 24 ore prima dell'arrivo in tutti i negozi. A quanto pare non vi saranno recensioni della versione del gioco per le console di prossima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X|S), ma tutti gli articoli che andranno online questa settimana tratteranno le versioni PlayStation 4, Xbox One e PC.

In attesa di scoprire quello che pensiamo del gioco nella nostra recensione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete dare un'occhiata all'intro e la prima missione di Watch Dogs Legion in italiano. Non dimenticate inoltre di leggere l'anteprima di Watch Dogs Legion a cura di Alessandro Bruni, che ha svelato tutte le novità in termini di gameplay del titolo Ubisoft.

Sapevate che la versione PS5 e Xbox Series X di Watch Dogs Legion girerà a 4K/30fps con Ray Tracing?