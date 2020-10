Watch Dogs Legion: Milano Resiste è la nuova campagna marketing di Ubisoft

Molti di voi avranno notato i manifesti che da qualche giorno saltano all’occhio girando per Milano: un chiaro invito a riprendersi il proprio futuro, a far parte di una resistenza cauta e silente che non esita un attimo nell’indossare una maschera per dimostrare quanto tenga alla propria libertà e soprattutto quanto rispetti quella degli altri.

Dopo diverse personalità di spicco dello showbiz anche i videogiochi scendono in campo per lanciare un messaggio forte e diretto alle generazioni più giovani. "Milano Resiste" è la scritta che campeggia sui manifesti affissi negli spazi pubblicitari sparsi per il centro della città meneghina. Un messaggio importante e incoraggiante che potrebbe anche restare anonimo, ma un QR code alla base del manifesto porta direttamente chi lo inquadra a svelare l’arcano. Il videogioco in questione è ovviamente Watch Dogs Legion, come si evince anche dal logo che sostituisce la M di Milano e che, seppur lontanamente, ricorda anche il profilo del Duomo.

Watch Dogs Legion sarà disponibile dal 29 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia e arriverà al lancio anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Nei giorni scorsi un hacker si è infiltrato nel Microsoft Store e ha cambiato le copertine di tutti i giochi Ubisoft aggiungendo una maschera e il logo di Watch Dogs... manca poco, siete pronti per resistere?