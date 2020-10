Watch Dogs Legion: Milano Resiste con la nonnina hacker dello street artist TvBoy

In vista dell'uscita di Watch Dogs Legion, la campagna marketing Milano Resiste di Ubisoft si arricchisce delle nuove installazioni multimediali dello street artist TvBoy.

L'ultima campagna di affissione Milano Resiste è apparsa sui Navigli grazie a un filtro Instagram in Realtà Aumentata. Per poter visionare le opere di TvBoy, quindi, basta utilizzare il proprio smartphone e recarsi nei pressi dell'installazione per poter ammirare le opere di TvBoy a tema Watch Dogs Legion.

L'ultima opera dello street artist s'ispira alla nonnina hacker di Watch Dogs Legion, uno dei tanti protagonisti del kolossal open world di Ubisoft che potremo interpretare nella loro versione distopica della Londra post-Brexit. Il messaggio che TvBoy rivolge a coloro che assisteranno alla sua opera è perciò quello di invitarli a far parte di una "resistenza cauta" che, se chiamata in causa, non esita a indossare una maschera per dimostrare quanto possano tenere alla libertà e al rispetto di quest'ultima per il bene della collettività.

L'installazione in Realtà Aumentata di TvBoy, per sua stessa natura, è la prima opera di street art non deturpabile perchè vive esclusivamente in digitale. Prima di lasciarvi alle immagini dell'opera di TvBoy della campagna Milano Resiste, vi ricordiamo che Watch Dogs Legion uscirà il 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con lancio previsto su console nextgen per il 10 e 19 novembre su Xbox Series X|S e PlayStation 5.