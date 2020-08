Watch Dogs Legion: una missione di Reclutamento in un nuovo video gameplay

Non solo produzioni indipendenti, il Future Game Show di GamesRadar+ ci ha offerto uno sguardo anche su alcuni dei principali titoli tripla A destinati ad animare la prossima stagione videoludica. Per l'occasione è intervenuta pure Ubisoft, che ci ha mostrato una nuova sessione di gioco di Watch Dogs Legion.

Lungo circa cinque minuti, il video di gameplay commentato dal Game Director Kent Hudson ci ha mostrato un'intera missione, dal momento del reclutamento fino all'infiltrazione, illustrando inoltre i modi in cui è possibile approcciarsi all'azione, ad esempio scatenando una sparatoria oppure evitandola a tutti i costi. In Legion, come probabilmente già ricorderete, è possibile controllare qualsiasi personaggio che incontrate a Londra: tutti gli NPC (Non Playable Character) possono diventare dei personaggi giocabili.

Nel filmato in questione conosciamo Sherry Lewis, un'apicoltrice alle dipendenze della Algate. La donna non vede di buon occhio la compagnia per cui lavora, dal momento che il capo ha rubato la sua ricerca per venderla ai militari. Ha quindi bisogno del giocatore per recuperare il lavoro di una vita e strapparlo dalle grinfie della compagnia: in cambio, si unirà alla Resistenza. Ludicamente parlando, abbiamo a che fare con un personaggio che indossa una tuta a prova di scarica elettrica e in grado di sparare sciami di api addosso ai nemici.

Watch Dogs Legion, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 29 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Successivamente arriverà anche PS5 e Xbox Series X, con il supporto all'upgrade gratis dalle edizioni di precedente generazione.