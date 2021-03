Watch Dogs Legion: modalità online su PC e migliorie per le GPU AMD tra le novità

Seppur con qualche giorno di ritardo rispetto alle edizioni console e Google Stadia, ecco che la modalità multiplayer online di Watch Dogs Legion arriva anche su PC. Ubisoft ha riconfermato che la prima Tactical Op si terrà come da programma il 23 marzo su tutte le piattaforme.

L'open world di Ubisoft si è aggiornato nelle ultime ore per accogliere non solo il comparto online su PC, ma anche per ricevere una serie di accorgimenti tecnici a cui il team di sviluppo ha lavorato per risolvere alcune problematiche riscontrate dai giocatori. Tra le novità principali, troviamo la correzione del bug per cui il titolo entrava in una schermata di caricamento infinita quando veniva avviato il benchmark, ed è stato inoltre risolto il problema a causa del quale i riflessi di certi oggetti non venivano correttamente renderizzati con il ray tracing attivo. Inoltre, i possessori di GPU AMD e coloro che usufruiscono solitamente del ray tracing non dovrebbero più notare dei cali prestazionali dopo lunghe sessioni con l'arrivo del nuovo update. A chiudere troviamo come di routine numerosi fix per vari crash del gioco. Per ulteriori dettagli riguardanti la patch, del peso di 14.4GB, vi rimandiamo direttamente al changelog pubblicato da Ubisoft.

Ricordiamo che la modalità multiplayer online di Watch Dogs Legion supporterà il cross-play, così da permettere ai giocatori di tutte le piattaforme di divertirsi fra loro senza limitazioni di sorta. Per saperne di più al riguardo, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato alle modalità co-op e PvP di Watch Dogs Legion Online.