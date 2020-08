Watch Dogs Legion, multiplayer, permadeath e molto altro: parla Ubisoft!

Ora, ulteriori dettagli e retroscena sullo sviluppo del gioco emergono grazie ad una sessione di Q&A organizzata su Reddit da Clint Hocking , Creative Director del nuovo Watch Dogs. Tra le informazioni più necessarie condivise dall'autore, figura la conferma che la morte permanente degli NPC reclutati nel gioco sarà opzionale. La conferma giunge da una breve dichiarazione di Hocking, che scrive: "La morte permanente/permadeath è un'opzione nel gioco principale , tuttavia non è parte del multiplayer [...]". La scelta di non introdurre la feature nel comparto multigiocatore è stata motivata dal fatto che quest'ultima avrebbe aggiunto elementi di dispiacere e di casualità che non avrebbero aggiunto divertimento all'esperienza. Contestualmente, Hocking ha inoltre riferito che novità sul multiplayer di Watch Dogs: Legion saranno condivise " presto ". Il Creative Director ha inoltre reso noto che gli NPC reclutati, oltre ad accedere agli strumenti di hacking messi a disposizione da DedSec, potranno talvolta sfruttare anche item personali, come gaddet, veicoli, armi da fuoco o melee e molto altro. Nel corso dell'estate, Ubisoft ha illustrato i miglioramenti apportati a Watch Dogs Legion in seguito al rinvio dell'uscita.

