Watch Dogs Legion: il multiplayer slitta al 2021, arriva la patch per i bug dei salvataggi

Nell'annunciare l'arrivo della patch per i bug dei salvataggi di Watch Dogs Legion, gli autori del nuovo open world di Ubisoft spiegano di aver deciso di rinviare al prossimo anno l'arrivo delle modalità multigiocatore per dare priorità alle ottimizzazioni e ai miglioramenti dell'esperienza singleplayer.

Dalle pagine del sito ufficiale di Ubisoft, l'azienda francese parte dalla conferma del lancio, entro la fine di questa settimana, dell'aggiornamento 2.20 di Watch Dogs Legion: l'update in questione introdurrà un pulsante per i salvataggi manuali su PC e apporterà diverse migliorie e ottimizzazioni alla stabilità delle versioni PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S.

Ad accompagnare le note della patch 2.20 troviamo anche il commento degli sviluppatori alla notizia del posticipo a inizio 2021 del comparto multiplayer di Watch Dogs Legion: "Come parte del nostro impegno volto a risolvere i problemi emersi nel gioco, abbiamo deciso di rinviare la modalità Online all'inizio del prossimo anno. Ciò chi consentirà di concentrarsi sulla risoluzione dei problemi del singleplayer e ci darà il tempo per testare in maniera più approfondita l'esperienza online, in modo tale da garantire un lancio ottimale per questa modalità".

Nel mese di dicembre, Ubisoft conta di lanciare nuove patch per migliorare l'offerta singleplayer e risolvere i suoi bug più fastidiosi: tra le funzioni previste, si segnala ad esempio un'ulteriore ottimizzazione grafica per garantire ai possessori di GPU di fascia alta un'esperienza ludica che sappia raggiungere e mantenere stabilmente i 60fps.