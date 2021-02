Watch Dogs Legion, non solo Online: le novità gratis e a pagamento del 2021

Questo pomeriggio Ubisoft ha finalmente tolto i veli alla modalità multigiocatore online di Watch Dogs Legion, destinata ad arrivare su tutte le piattaforme il prossimo 9 marzo e in via del tutto gratuita.

Grazie a questa nuova componente, i giocatori potranno unirsi ai loro amici in gruppi di massimo quattro persone per esplorare Londra, partecipare agli eventi cittadini, svolgere attività secondarie e completare missioni come quelle dell'Operazione Tattica Capobranco, nelle quali saranno richiesti lavoro di squadra e coordinazione. Il 9 marzo debutterà anche la Spiderbot Arena, la prima modalità PvP incentrata su scontri tra droni, e due missioni esclusive single-player "Protocollo Guardiano" e "Non nel Nostro Nome".

Il supporto a Watch Dogs Legion, ovviamente, non s'interromperà qui. Nel corso del 2021 verranno pubblicati molti altri contenuti, sia gratis che a pagamento. Tutti i giocatori avranno accesso ai futuri aggiornamenti gratuiti come Invasione PvP, tutte le nuove missioni co-op e i personaggi aggiuntivi. I possessori del Pass Stagionale avranno accesso anche a missioni DedSec extra, l’espansione Bloodline e a nuovi protagonisti giocabili come:

Mina, una cavia di esperimenti transumani che possiede l’abilità di controllare le menti;

Darcy, membro dell’Ordine degli Assassini;

Aiden Pearce e Wrench dei passati episodi di Watch Dogs.

Il pass stagionale of Watch Dogs Legion, ricordiamo, è incluso nelle edizioni Gold, Ultimate e Collector, ed è acquistabile singolarmente al prezzo di 39,99 euro.