Watch Dogs Legion: Ubisoft illustra tutte le novità del primo grande aggiornamento

Ubisoft ha appena diffuso un nuovo trailer che illustra nel dettaglio tutte le importanti novità che verranno implementate in Watch Dogs Legion attraverso il primo aggiornamento di ampia portata, chiamato Title Update 4.0, che sarà disponibile per il download a partire da domani, 4 maggio.

La prima parte del filmato, che dura complessivamente quasi due minuti e mezzo, è incentrato sul un nuovo personaggio giocabile, Mina Sidhu, che sarà disponibile per tutti colori che hanno acquistato il Season Pass. La nuova arrivata è dotata di poteri psichici che le permettono di prendere il controllo degli NPC, oltre a sfruttarli in combattimento. Mina sarà disponibile sia per la Campagna Single Player che per la componente Multiplayer del gioco. Tra gli altri contenuti previsti nel Season Pass e disponibili da domani, si segnala anche la presenza di una nuova missione incentrata sulle storie relative alla DedSec, intitolata Swipe Right. Arriveranno inoltre diversi nuovi contenuti per la componente online, tra nuovi gadget, tre nuove missioni cooperative ed ulteriori incarichi inediti. Per finire, verranno ampliati gli oggetti disponibili per la personalizzazione del nostro personaggio (tra cui nuove colorazione per i capelli e nuovi tatuaggi).

L'update era originariamente previsto il mese scorso: Ubisoft ha dovuto rinviare i contenuti di aprile per Watch Dogs Legion, scusandosi con un messaggio ufficiale in cui ha spiegato i motivi del posticipo. Ma domani l'attesa giungerà finalmente al termine. Se non avete ancora mai provato il terzo capitolo della serie, eccovi la nostra recensione di Watch Dogs Legion dove ve ne parliamo nel dettaglio.