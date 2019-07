Watch Dogs Legion: nuovi dettagli sul sistema di progressione delle abilità

Intervistato da GamingBolt, Clint Hocking di Ubisoft ha illustrato, in qualità di Creative Director di Watch Dogs Legion, le dinamiche che sovrintenderanno al sistema di progressione delle abilità di personaggi e fazioni del nuovo capitolo di questa iconica serie free roaming.

Senza troppi giri di parole, Hocking va dritto al nocciolo della questione per spiegare ai futuri acquirenti di Legion che "ogni personaggio riceverà un 'addestramento' in una delle tre Classi previste per chi decide di unirsi al DedSec, di conseguenza ciascuno vanterà una propria progressione con vantaggi e abilità da acquisire nel tempo. Il tempo investito dall'utente con i singoli personaggi determinerà la storia, la progressione ruolistica e l'evoluzione di equipaggiamenti, abilità e vantaggi passivi".

Accanto alla progressione delle abilità vedremo correre in parallelo anche i livelli delle singole classi all'interno del collettivo di hacker dell'anarchica Londra di Watch Dogs Legion, come spiega lo stesso Creative Director di Ubisoft Montreal rivelando che "il DedSec si evolverà avanzando nella storia, di conseguenza tutti i personaggi diventano più potenti quando la rete DedSec riceve degli aggiornamenti. Perdere un singolo Operatore significherà abbandonare il suo stile di gioco, non fermerà la progressione del DedSec per poi ritrovarvi sottodimensionati contro il nemico".

L'uscita di Watch Dogs Legion è già stata fissata al 6 marzo del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Se siete curiosi di conoscere città, storia e ambizioni di Legion, lo speciale post-E3 2019 a cura di Giuseppe Arace è ciò che fa per voi.