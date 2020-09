Watch Dogs Legion: il nuovo trailer Benvenuto a Londra ribadisce il supporto NVIDIA RTX

Ubisoft ha pubblicato un nuovo trailer di Watch Dogs Legion intitolato Benvenuto a Londra e realizzato in collaborazione con NVIDIA per (ri)confermare il supporto alla tecnologia GeForce RTX su PC.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli in merito sul supporto Ray Tracing e DLSS ma il video conferma la partnership tra Ubisoft e NVIDIA per la versione PC di Watch Dogs Legion, uno dei giochi più attesi di fine anno. Il trailer permette di dare una occhiata ad alcune zone della città britannica e di vedere i personaggi di Watch Dogs Legion in azione, ponendo l'accento sulle ambientazioni e sul design dei protagonisti.

Watch Dogs Legion è atteso per il 29 ottobre su PC (Epic Games Store e Uplay), PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, in seguito il gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series X, disponibile presumibilmente al lancio delle due console next-gen. I possessori delle versioni PS4 e Xbox One riceveranno gratis l'aggiornamento alle edizioni PS5 e Xbox Series X come confermato dal publisher francese.

Un nuovo video gameplay di Watch Dogs Legion è stato mostrato la scorsa settimana durante il Future Games Show e permette di assistere ad una missione di reclutamento con vari NPC attivi sulla mappa di gioco.