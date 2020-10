Watch Dogs Legion: il nuovo video ci esorta a rivendicare il futuro di Londra

A poche settimane dal lancio di Watch Dogs Legion, Ubisoft ci ricorda con un nuovo video promozionale che il destino di Londra è nelle nostre mani e che potremo determinarlo con le azioni da compiere sposando appieno la causa della Resistenza.

Dopo aver tratteggiato i contorni della Storia di Watch Dogs Legion, i ragazzi di Ubisoft Montreal lasciano che siano gli hacker della Resistenza a spiegare alle nuove reclute ciò che li attende in questo microcosmo sci-fi.

Le missioni da svolgere saranno molteplici, come pure i modi per portarle a termine. Grazie al sistema Census di Watch Dogs Legion, ogni personaggio interpretabile vanterà un suo background narrativo e un ramo unico di abilità da evolvere: spetterà quindi ai giocatori scegliere in completa autonomia come raggiungere gli obiettivi designati. Ogni londinese reclutato nella Resistenza potrà mettere al servizio della causa la propria esperienza nei campi dell'hacking, del combattimento e delle infiltrazioni silenziose.

Il lancio del nuovo kolossal a mondo aperto di Ubisoft è previsto per il 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Le versioni per console di prossima generazione, con tanto di upgrade gratis per chi acquisterà il gioco sulla corrispondente piattaforma current-gen, saranno invece disponibili dal 10 e 19 novembre rispettivamente su Xbox Series X|S e PlayStation 5.