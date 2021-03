Watch Dogs Legion, online rinviato su PC: posticipi per funzionalità su Stadia e console

La rivoluzione multiplayer di Watch Dogs: Legion è ormai in dirittura di arrivo, ma il team di sviluppo ha identificato alcuni imprevisti tecnici e ha deciso di annunciare alcuni posticipi.

Tra questi ultimi, il più rilevante è sicuramente il rinvio su PC del lancio della modalità multigiocatore del titolo. Tramite il messaggio che potete visionare direttamente in calce a questa news, Ubisoft ha infatti comunicato di aver identificato una problematica che determina il crash di Watch Dogs: Legion nel caso di utilizzo di alcune GPU. Con gli sviluppatori già al lavoro per risolvere la problematica, la software house francese ha comunque deciso di posticipare l'esordio su PC del comparto multiplayer. Al momento non è stata indicata una data di uscita sostitutiva.



Per quanto riguarda le altre piattaforme, Watch Dogs: Legion accoglierà il multiplayer come previsto, ovvero il prossimo 9 marzo, ma con alcune limitazioni. Nello specifico, un ulteriore problema di crash ha convinto Ubisoft a non rendere disponibile al Day One l'opzione Tactical Op. Quest'ultima approderà dunque su Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S solamente il prossimo 23 marzo. Infine, sia PS4 sia PS5 vedranno al lancio delle limitazioni nelle feature legate alla chat testuale in-game: queste ultime saranno rimosse con un aggiornamento in arrivo sempre il 23 marzo.



Oltre al comparto multiplayer, sono molte le novità per Watch Dogs: Legion in arrivo nel 2021.