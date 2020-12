Watch Dogs Legion: la patch 2.30 risolve i bug, tranne per i salvataggi su Xbox Series X/S

Lavorando alacremente sui bug di Watch Dogs Legion dopo il rinvio del multiplayer al prossimo anno, gli sviluppatori di Ubisoft pubblicano la patch 2.30 per risolvere molte delle criticità ravvisate dagli acquirenti di lancio del kolossal a mondo aperto.

Dalle colonne del forum ufficiale di Ubisoft, gli autori dell'azienda francese confermano di aver provveduto alla pubblicazione del Title Update 2.30 di WD Legion su tutte le piattaforme. L'aggiornamento in questione comprende tutta una serie di interventi ad ampio spettro che, nelle intenzioni di Ubisoft, contribuiranno a migliorare l'esperienza dei giocatori attraverso il superamento dei crash, dei bug, dei glitch e dei problemi di gameplay più segnalati.

Tra gli interventi compiuti, viene citata la chiusura delle falle che non consentivano la modifica del livello di difficoltà una volta attivata la Morte Permanente e comportavano un crash del gioco (o una schermata nera) all'apertura di determinate stanze.

Come sottolineano gli stessi sviluppatori di Ubisoft, però, il Title Update 2.30 non risolve il bug dei salvataggi di Watch Dogs Legion segnalato dall'utenza che sta esplorando la distopica Londra del titolo su Xbox Series X o Xbox Series S. In base a quanto precisato dai rappresentanti della compagnia transalpina, la chiusura definitiva di questa grave falla dovrebbe avvenire con la prossima patch poiché "il team di sviluppo ha identificato la causa del bug e sta lavorando a una soluzione".