In Watch Dogs Legion sarà possibile guidare i treni della Metro di Londra

Grazie alle numerose video dimostrazioni su Watch Dogs Legion concesse alla stampa di settore accorsa a Los Angeles per assistere all'E3 2019, scopriamo una curiosa caratteristica di gameplay del prossimo, ambizioso capitolo della serie action a mondo aperto di Ubisoft Toronto.

Dalle pagine di PCGamesN arriva infatti la conferma che, nella Londra post-Brexit immaginata dagli sviluppatori canadesi, gli hacker del gruppo DedSec che interpreteremo potranno guidare i treni della Metro.

Grazie alla rete di contatti a cui potremo accedere e alle competenze dei membri più anziani del collettivo DedSec, la violazione dei terminali ctOS che controllano il traffico della futuristica metropolitana di Londra di Watch Dogs Legion ci permetterà di "prendere in prestito" i treni per velocizzare gli spostamenti tra i diversi quartieri della capitale inglese.

Oltre alla fitta rete della Tube londinese, i nostri impavidi hacker avranno accesso anche agli altri mezzi di trasporto pubblici della città e, di conseguenza, potranno sfidare le autorità assumendo il controllo dei caratteristici autobus di Londra e dei taxi, come abbiamo potuto ammirare nel video di annuncio della conferenza E3 2019 di Ubisoft.

Su queste pagine, Giuseppe Arace ha riassunto tutte le novità di Watch Dogs Legion per aiutarci a ingannare l'attesa per l'uscita del titolo su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia fissata per il 6 marzo del 2020. Su PC equipaggiati con una scheda video Nvidia RTX, il titolo supporterà le DirectX Ray Tracing.