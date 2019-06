Watch Dogs Legion: il primo trailer ci porta a Londra e svela la data d'uscita

Durante la conferenza E3 2019 che si sta svolgendo mentre vi scriviamo, la casa francese ha presentato ufficialmente Watch Dogs Legion, terzo capitolo dedicato agli hacker del DedSec. Per l'occasione ha anche svelato la data d'uscita: 6 marzo 2020.

Il lungo video gameplay e il trailer mostrati durante la presentazione hanno confermato molte delle voci circolate in rete nei giorni scorsi. Watch Dogs Legion sarà ambientato in una Londra post-Brexit sull'orlo del collasso. Nel mondo immaginato dagli sviluppatori di Ubisoft, l'avanzamento tecnologico ha consentito lo sviluppo di un'intelligenza artificiale estremamente evoluta. I robot hanno via via sostituito gli umani nelle mansioni quotidiane, la disoccupazione è arrivata alle stelle e ora il popolo è pronto a insorgere. Gli hacker della DedSex sono intenzionati a scatenare una rivolta coinvolgendo tutti gli abitanti, creando una vera e propria legione.

A questo punto entra in scena un'altra delle caratteristiche già note grazie ai leak: i giocatori potranno controllare tutti i cittadini di Londra! Sarà persino inclusa la meccanica della permadeath. I personaggi che vanno incontro alla morte, per forza di cose, non potranno più essere utilizzati. All'appello saranno presenti anche dispositivi di varia natura, come piccoli robot in grado di infiltrarsi nei cunicoli e grossi droni volanti da utilizzare per spostarsi più rapidamente.

In cima a questa notizia potete ammirare il trailer condiviso per l'occasione dalla casa francese. Watch Dogs Legion è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, e verrà pubblicato il 6 marzo 2020. È stata inoltre confermata la box-art di Watch Dogs Legion trapelata in rete nelle scorse ore.