Watch Dogs Legion, prestazioni migliori su PC: i 60fps non sono più un miraggio

Un paio di giorni fa Ubisoft ha pubblicato la patch 2.20 di Watch Dogs Legion che, oltre ad aggiungere l'opzione per il salvataggio manuale, ha anche introdotto alcune ottimizzazioni per le CPU di fascia alta in DirectX 12: ebbene, siamo felici di comunicarvi che hanno funzionato!

A confermarcelo è stata la redazione di DSO Gaming, che ha messo alla prova il gioco nella sua ultima versione su una configurazione composta da una CPU Intel i9 9900K, 16 GB di memoria RAM DDR4 a 3800 MHz, una GPU NVIDIA RTX 2080Ti, Windows 10 64-bit e l'ultima versione dei driver NVIDIA. Ebbene, ora Watch Dogs Legion riesce a girare a 60fps costanti con dettagli impostati su Molto Alto, DLSS con setting Qualità e risoluzione a 3328x1872. Il framerate non è mai sceso al di sotto dei 62fps, neppure guidando a tutta velocità in città, un risultato che prima non era ottenibile.

DSO Gaming fa notare che, anche se ora il gioco gira fluidamente, ci sono ancora margini di miglioramento. Watch Dogs Legion sembra ancora essere limitato dalla frequenza della RAM: come dimostra il grafico in basso, le prestazioni migliorano all'aumentare della frequenza della stessa, da 2000Mhz fino a 3800Mhz. A causa di questo collo di bottiglia non è ancora possibile avere prestazioni perfette con il Ray-Tracing attivo, che aggiunge ulteriore carico: alla risoluzione 1440p, con DLSS bilanciato e Ray-Tracing medio, la redazione ha riscontrato cali a 55fps alla guida. Nonostante ciò, è possibile affermare tranquillamente che adesso Watch Dogs Legion gira meglio rispetto all'uscita.