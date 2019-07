Watch Dogs Legion: prigione o morte? A voi la scelta!

Watch Dogs Legion si preannuncia con il capitolo più ambizioso della saga. Il nuovo titolo di Ubisoft permetterà ai giocatori di impersonare qualsiasi cittadino di una Londra del futuro post-Brexit sull'orlo del collasso.

Ogni personaggio avrà una storia, caratteristiche e animazioni differenti, a tutto vantaggio della varietà. Gli sviluppatori hanno imbastito una sceneggiatura colossale, che terrà conto di tutte le variabili in gioco e delle scelte compiute dai giocatori. I personaggi controllabili, tra l'altro, potranno andare incontro alla morte permanente, una meccanica inedita per la saga. In tal caso, i giocatori saranno costretti ad impersonare un altro dei seguaci del DedSec.

Nel corso di un'intervista concessa a GamingBolt, il direttore creativo Clint Hocking ha avuto modo di approfondire il funzionamento di tale stato, che a quanto pare potrà essere evitato: "La morte permanente è sempre un'opzione per il giocatore. Quando la vostra energia scende a "zero", entrate in uno stato di salute critico. A questo punto, vi viene sempre offerta l'opportunità di arrendervi e di andare in prigione. Potrete sistematicamente far evadere gli Operativi imprigionati oppure aspettare che vengano rilasciati. Ma se scegliete di non arrendervi e di continuare a combattere, allora rischiate la morte permanente".

In caso di morte, toccherà agli altri seguaci continuare la missione lasciata in sospeso, come già spiegato dal nostro Giuseppe Arace nell'anteprima di Watch Dogs Legion. Ogni personaggio avrà una storia di origine, che spiegherà in che modo si è unito al DedSec. Le sue azioni, tuttavia, influenzeranno l'intero mondo di gioco e avranno delle ripercussioni anche dopo la sua eventuale dipartita.