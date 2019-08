Watch Dogs Legion protagonista di un nuovo trailer durante Stadia Connect

Durante il nuovo Stadia Connect tenuto da Google in occasione della Gamescom 2019, Watch Dogs Legion, nuovo capitolo della serie action-adventure open world firmata Ubisoft, è tornato a mostrarsi in azione con un trailer nuovo di zecca.

Come ormai ben saprete, Watch Dogs Legion permetterà ai giocatori di vestire i panni di ogni NPC presente all'interno della Londra post-Brexit immaginata dal team di sviluppo. Il filmato che trovate in cima alla notizia ci mostra proprio il modo in cui potremo liberamente decidere di giocare come Viktor Lysenko, un giovane baldanzoso e rissoso, o di Alan Murphy, un vecchietto apparentemente mansueto che non però non esiterà ad innescare spettacolari esplosioni di auto e a crivellare di proiettili i suoi nemici.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Watch Dogs Legion sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia il 6 marzo 2020. Durante la Gamescom sono state mostrate le potenzialità del Ray Tracing applicato al nuovo gioco Ubisoft.