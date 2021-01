Watch Dogs Legion per PS5 scontato su Amazon, ecco la nuova offerta del giorno

Watch Dogs Legion Limited Edition (esclusiva Amazon.it) è in offerta su Amazon.it, il gioco Ubisoft costa 39.99 euro in versione PlayStation 5, con uno sconto di ben trenta euro sul normale prezzo di listino.

È il momento di riprendersi Londra e chiunque tu veda in questa iconica città può essere reclutato nella tua resistenza. Corrotti opportunisti hanno preso il sopravvento e ora dipende da te organizzare una resistenza per restituire la città alla gente. Con un'intera popolazione di potenziali reclute e la tecnologia della città sul palmo della tua mano, dovrai hackerare, infiltrarti e combattere a modo tuo per liberare Londra. Benvenuto nella Resistenza.

Watch Dogs Legion Limited Edition costa 39.99 euro invece di 69.99 euro, questa edizione speciale (disponibile solo su Amazon.it) include oltre al gioco il Pacchetto Dissidente Londinese con tre maschere digitali da usare in-game, non reperibili altrove.

Una bella occasione per recuperare Watch Dogs Legion, uscito lo scorso autunno come parte della lineup natalizia di Ubisoft insieme ad Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Watch Dogs Legion: "Watch Dogs Legion si presenta all’appuntamento con il pubblico forte di un concept brillante, con tutto il potenziale per rivoluzionare i canoni della saga. La possibilità di arruolare uno qualsiasi dei cittadini di Londra (noi siamo arrivati a 23), ciascuno con un proprio bagaglio di abilità e strumenti, infonde una ventata di freschezza nella formula open world di Ubisoft, e all’inizio contribuisce ad amplificare notevolmente la varietà generale dell’esperienza."