Watch Dogs Legion, PS5 vs Xbox Series X|S: il video confronto a 60 fps

Tra le moltissime novità introdotte con l'upgrade 4.5 in Watch Dogs: Legion, troviamo anche l'aggiunta di una Modalità Performance per le console di nuova generazione.

Il supporto ai 60 fps per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S di Watch Dogs: Legion è dunque ora disponibile sugli hardware Sony e Microsoft. Come prevedibile non è servito molto tempo prima che gli appassionati si cimentassero con la realizzazione di alcuni primi video confronti. Realizzato da VG Tech, ad esempio, il filmato disponibile in apertura a questa news illustra i risultati di performance registrati sulle tre console con Ray Tracing disattivato e 60 fps attivi.

I migliori risultati si registrano su Xbox Series X, che registra una risoluzione dinamica che fluttua tra 3840x2160 e 2364x1330. A scalare, troviamo PlayStation 5, che, sempre con risoluzione dinamica, propone una vetta di 3392x1908 e cali sino a 2080x1180. Alla prova dei fatti, la differenza nel rendering può risultare più o meno contenuta a seconda delle sequenze, con alcune scene che propongono 3100x1744 su PS5 e 3392x1908 su Xbox Series X, mentre altre si assestano sui 2800x1575 su PS5 e i 2951x1660 su Xbox Series X.



Chiude il quadro Xbox Series S, che propone una risoluzione dinamica che spazia tra i 1920x1080 e i 1200x675.