Watch Dogs Legion su PS5 e Xbox Series X: tra 4K e Ray Tracing, le conferme di Ubisoft

Mentre Assassin's Creed: Valhalla debutterà congiuntamente al lancio di Xbox Series X e Xbox Series S, Watch Dogs: Legion, altra produzione Ubisoft, approderà sul mercato prima dell'esordio della next gen.

L'avventura britannica rivoluzionaria arriverà infatti sul mercato il prossimo 29 ottobre, destinato a piattaforme di attuale generazione. Come molte altri titoli in uscita nel corso di questi mesi, tuttavia, anche Watch Dogs: Legion potrà approfittare delle architetture di PlayStation 5 e Xbox Series X per incrementare e migliorare la propria performance. Su questo fronte, sono ora emerse informazioni dettagliate da parte della stessa Ubisoft.

Il Live Designer dell'open world, Lathieeshe Thillainathan, è stato recentemente protagonista di una ricca sessione di AMA (Ask Me Anything) su Reddit. In quest'occasione, il professionista di casa Ubisoft ha offerto molti interessanti dettagli su Watch Dogs: Legion, incluse le performance attese per il gioco su console next gen. Su PlayStation 5 e Xbox Series X, il gioco raggiungerà una risoluzione 4K, con un frame rate pari a 30 fps. È stato inoltre ribadito il supporto alla tecnologia del Ray Tracing, per un sistema di illuminazione maggiormente realistico ed elaborato.



In attesa di poter metter mano alla recensione del titolo Ubisoft, sulle pagine di Everyeye trovate un ricco provato di Watch Dogs: Legion, a cura del nostro Alessandro Bruni.