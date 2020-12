Watch Dogs Legion: quando esce il multiplayer? Nuovi chiarimenti da Ubisoft

Gli sviluppatori di Ubisoft Toronto pubblicano un nuovo messaggio per discutere delle tempistiche di lancio e dei contenuti proposti da uno degli elementi più attesi del supporto post-lancio di Watch Dogs Legion, ovvero il comparto multiplayer.

La sussidiaria canadese di Ubisoft esordisce affermando che "fino ad ora ci siamo concentrati sulla correzione di bug per migliore l'esperienza di gioco. D'ora in avanti, oltre agli interventi di ottimizzazione e risoluzione di bug, la maggior parte degli aggiornamenti includerà anche dei nuovi contenuti, come la modalità online di WDL".

Dopo la conferma (ormai scontata) del rinvio al 2021 del multiplayer di Watch Dogs Legion, i rappresentanti di Ubisoft Toronto specificano che "questo aggiornamento arriverà all'inizio del prossimo anno e permetterà a un massimo di 4 giocatori di esplorare la Londra di un futuro prossimo. L'update permetterà anche di giocare insieme a nuove missioni, affrontare la prima Operazione Tattica e partecipare ad Arena Spiderbot, la prima modalità PvP".

A detta di Ubisoft, però, questa sarà soltanto la prima tappa di un lungo percorso che condurrà gli appassionati di Watch Dogs Legion verso "nuove emozionanti modalità di gioco, contenuti inediti e alcune sorprese". In attesa di scoprire la data di lancio ufficiale del modulo online di WDL, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Watch Dogs Legion.