Watch Dogs Legion: Ray Tracing a confronto su PC e Xbox Series X/S

Digital Foundry ha messo a confronto il Ray Tracing di Watch Dogs Legion su PC con NVIDIA RTX 2060 Super e Xbox Series S/X, confermando come le prestazioni in questo ambito su console siano paragonabili a quelle di una scheda video entry level con hardware Ray Tracing.

Watch Dogs Legion è ad oggi uno dei giochi per piattaforme next-gen più avanti per quanto riguarda il supporto Ray Tracing, tuttavia siamo ancora agli albori di questa tecnologia su console e dunque è solo un primo passo e non certo un punto di arrivo. Alex Battaglia di Digital Foundry fa notare inoltre come l'hardware di AMD (customizzato per l'occasione da Sony e Microsoft) sia leggermente meno performante degli hardware NVIDIA per quanto riguarda il supporto al Ray Tracing, dunque è troppo presto per una valutazione approfondita.

Lo stesso battaglia cita anche Gears 5, ricordando come quest'ultimo possa vantare su Series X prestazioni paragonabili a quelle di una NVIDIA RTX 2080 su PC, c'è da dire però che il gioco di The Coalition non usa il Ray Tracing in alcun modo

Altre testate hanno invece messo a confronto Watch Dogs Legion su Xbox Series X e NVIDIA RTX 3080 e non mancano valutazioni al Ray Tracing di Watch Dogs Legion su Xbox Series S, anche la piccolina di casa Microsoft supporta infatti la tecnologia RTX, su Series S però la risoluzione media non supera i 1080p dinamici. Infine, Digital Foundry ha pubblicato anche l'analisi tecnica di Watch Dogs Legion su PC.