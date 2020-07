Watch Dogs Legion e il Ray Tracing: le prime impressioni di Digital Foundry

Digital Foundry ha avuto modo di provare la versione PC di Watch Dogs Legion soffermandosi in particolare sulle prestazioni del gioco con il Ray Tracing attivo. Vediamo come se la cava la build mostrata alla stampa nelle scorse ore.

Con una NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti in risoluzione 1920x1080p, settaggi Ultra e Ray Tracing attivo al momento Watch Dogs Legion non riesce a girare a 60 fps stabili, c'è da dire tuttavia che il nuovo titolo Ubisoft supporterà la tecnologia DLSS (non attiva nella versione provata da Digital Foundry) e non è escluso dunque che sia possibile raggiungere il valore indicato, seppur con prestazioni non sempre al top.

Digital Foundry in ogni caso loda l'aspetto estetico e stilistico, sicuramente Watch Dogs Legion con Ray Tracing è un piccolo assaggio di next-gen che ci permette immaginare cosa sarà possibile vedere su schermo nel primo periodo di vita di PlayStation 5 e Xbox Series X.

Watch Dogs Legion è atteso per il 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, le versioni PS5 e Xbox Series X usciranno più avanti, comunque entro la fine del 2020, disponibili al lancio delle nuove console. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra prova di Watch Dogs Legion a cura di Tommaso "Todd" Montagnoli.