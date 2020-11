Watch Dogs Legion e il realismo della grafica nextgen nelle immagini della versione PC - Aggiornata

Mentre in rete continua il dibattito sulla video comparativa tra Watch Dogs Legion su Xbox One X e Series X, un tester della console nextgen di Microsoft sta pubblicando sui social delle immagini ingame tratte dal kolossal a mondo aperto di Ubisoft che mostrano una grafica davvero ai limiti del fotorealismo.

L'autore di questa nuova carrellata di screenshot è il game tester conosciuto su Twitter come SomeMexicanBoi o "Dat Boi". Nei suoi scatti vengono immortalati alcuni edifici e monumenti della distopica Londra di Watch Dogs Legion.

A destare particolare interesse sono gli incredibili dettagli delle facciate dei complessi residenziali: grazie all'utilizzo del Ray Tracing di WD Legion su Xbox Series X, le vetrate degli edifici donano alla scena un realismo impossibile da raggiungere sulle console dell'attuale generazione.

L'adozione delle più evolute tecniche di DXR da parte di Ubisoft, ad ogni modo, non dovrebbe soltanto contribuire ad elevare il tasso qualitativo della componente grafica; grazie al Ray Tracing si possono infatti sfruttare i riflessi delle vetrate e degli specchi d'acqua per avere un quadro più chiaro dei possibili pericoli nelle vicinanze e, di conseguenza, struttarlo come vantaggio nello svolgimento dei diversi compiti da portare a termine nelle missioni.

Date perciò un'occhiata alle immagini che trovate nel tweet in calce alla notizia e diteci che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di Watch Dogs Legion.



Aggiornamento del 2 novembre, ore 18:53 - Come segnalato dalla nostra community, purtroppo gli scatti in questione non provengono dalla versione Xbox Series X di Watch Dogs Legion, in arrivo il 10 novembre, ma da quella PC che è già disponibile dallo scorso 29 ottobre: in calce alla news trovate il tweet dell'autore originario di questi scatti. Ringraziamo chi ci segue per aver segnalato l'errore e, nella speranza che il finto tester che ha fatto circolare questa falsa notizia riceva la punizione che merita dagli hacker della Resistenza di WD Legion, ci scusiamo con la community.