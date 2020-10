Watch Dogs Legion: i requisiti PC si aggiornano per accogliere il Ray Tracing

Dalle pagine del sito ufficiale di NVIDIA, Ubisoft e i rappresentanti della casa verde aggiornano le specifiche di Watch Dogs Legion per fare spazio alle configurazioni più performanti con supporto al Ray Tracing.

Alla già annunciata scheda con i requisiti di sistema PC nelle configurazioni Low Settings 1080p, High Settings 1080p, High Settings 1440p e Ultra Settings 4K, il colosso videoludico transalpino e i partner di NVIDIA integrano la nuova sezione con le specifiche per chi desidera attivare gli effetti di illuminazione dinamica e i riflessi evoluti del Ray Tracing.

Nell'ultima infografica condivisa da Ubisoft, troviamo così la lista delle componenti hardware necessarie per attivare il Ray Tracing e giocare alla risoluzione di 1080p, 1440p e 4K, con tutti i parametri grafici impostati al massimo livello di dettaglio.

Nella scheda pubblicata da Ubisoft e NVIDIA, si precisa inoltre che la versione PC di Watch Dogs Legion avrà il framerate sbloccato e supporterà sin dal lancio le configurazioni multi-monitor, i pannelli widescreen e la tecnologia DLSS, con la possibilità di utilizzare il benchmark integrato per testare in maniera approfondita le prestazioni del proprio PC gaming.

Prima di lasciarvi all'infografica con i requisiti aggiornati di Watch Dogs Legion, vi ricordiamo che il kolossal a mondo aperto di Ubisoft è previsto al lancio per il 29 ottobre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Le versioni per console nextgen usciranno su Xbox Series X e S il 10 novembre e su PS5 il 19 novembre.