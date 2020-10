Watch Dogs Legion: la Resistenza spiegata bene in un simpatico trailer live action

Dopo averci esortati a rivendicare il futuro di Londra in Watch Dogs Legion, Ubisoft confeziona un simpatico filmato live action per promuovere le attività che dovrà svolgere chi vorrà sposare la causa della Resistenza.

Nel video, girato con attori in carne ed ossa, assistiamo a una singolare lezione a tema Watch Dogs Legion tenuta da un professore universitario ai suoi alunni. Tra domande impertinenti e pannolini volanti (!!!), il trailer promozionale non fa che sottolineare i punti di forza dell'ultima produzione targata Ubisoft Montreal, su tutte il sistema Census deputato alla gestione procedurale degli hacker interpretabili.

Il professore del bizzarro "video 101" di WD Legion offre anche degli interessanti spunti di riflessione sui diversi approcci che potremo adottare per raggiungere gli obiettivi designati, oltreché fornire delle indicazioni sulle abilità da evolvere e sulle armi da utilizzare contro gli oppressori di questa Londra sci-fi. Se amate questo genere di filmati, sulle nostre pagine trovate anche uno speciale con i 10 video live action più belli dei videogiochi.

A questo punto non ci resta che lasciarvi alla "lezione universitaria" di cui sopra, non prima però di ricordarvi che Watch Dogs Legion è in arrivo il 29 ottobre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, con tanto di update gratis su PS5 e Xbox Series X ed S per chi acquisterà il gioco sulla corrispondente console current-gen.