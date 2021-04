Watch Dogs Legion, rimandati i contenuti di fine aprile: un messaggio da Ubisoft

Secondo la roadmap pubblicata dal team di sviluppo nelle scorse settimane, Watch Dogs Legion si sarebbe dovuto aggiornare a fine aprile per accogliere tutta una serie di migliorie e contenuti inediti con cui tornare a coinvolgere la community dell'open world.

Tra le novità inizialmente previste per la fine di questo mese, abbiamo il nuovo eroe giocabile Mina Sidhu, una nuova missione, nuove quest in modalità co-op, nuovi obiettivi, opzioni avanzate per la personalizzazione del personaggio, e i personaggi indediti DJ e First Responder. Tutto questo arriverà più tardi del previsto, come rivelato dal team di sviluppo all'interno di un post rivolto alla community:

"Il nostro team sta lavorando duramente per ultimare il Title Update 4.0, previsto all'uscita entro la fine di aprile. Nel mentre ci occupavano dei vari contenuti, siamo incappati in alcuni problemi che abbiamo bisogno di risolvere prima di pubblicare l'aggiornamento. Vogliamo che questo update sia nelle condizioni migliori possibili. Considerando ciò, abbiamo deciso di rimandare la release al 4 maggio in modo da assicurare un grande lancio.

Questo ci consentirà di continuare a lavorare sui fix dei bug che sono stati riportati dai nostri giocatori tramite Watch Dogs Legion: Bug Reporter, giacché il TU 4.0 apporterà anche altri miglioramenti al gioco.

Siamo entusiasti all'idea di vedervi giocare con i nuovi contenuti di Watch Dogs Legion, e siamo rimasti davvero felici della vostra reazione alla nostra roadmap. Grazie per il vostro continuo supporto e passione".

Tra i prossimi contenuti che i giocatori possono aspettarsi nel prossimo futuro, abbiamo anche l'introduzone dei 60fps su PS5 e Xbox Series X|S, come confermato dagli sviluppatori durante una sessione AMA tenutasi ad inizio aprile.