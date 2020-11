Watch Dogs Legion, salvataggi corrotti su PC? Per il fix bisogna aspettare

Molti giocatori di Watch Dogs Legion stanno segnalando dei grossi problemi con il sistema di salvataggio del gioco su PC, sia su Reddit che sui forum di Ubisoft. A quanto pare, sono in moltissimi ad aver subito una corruzione dei file mentre chiudevano il gioco in maniera non corretta, che li ha fatto perdere ore e ore di gioco.

Il problema è stato identificato e spiegato nel dettaglio: in sostanza, l'operazione di salvataggio e uscita spesso richiede così tanto tempo che il gioco sembra essere "freezato", inducendo molti giocatori ad utilizzare il ben noto comando "Alt-F4". La chiusura forzata mentre l'operazione di salvataggio è ancora in corso provoca inevitabilmente la corruzione del file. Il problema in Watch Dogs Legion è amplificato dalla mancanza del salvataggio manuale e degli slot multipli. Una volta perso l'unico file a disposizione, non c'è modo di metterci una pezza.

Ubisoft ha affermato di essere al corrente dei lunghi tempi di chiusura del gioco e della possibile corruzione dei salvataggi, e di essersi messa al lavoro per trovare una soluzione. Purtroppo, bisognerà attendere diversi giorni, poiché la patch correttiva non verrà pubblicata prima del 9 novembre. Fino ad allora, se vedete il gioco freezarsi all'uscita dopo aver effettuato un salvataggio, siate pazienti e aspettate che completi l'operazione. Non vorrete mica ricominciare daccapo il reclutamento degli abitanti di Londra?