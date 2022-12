Watch Dogs Legion sbarca su Steam: rivelata la data d'uscita

Un poco alla volta i giochi Ubisoft stanno facendo ritorno su Steam: la compagnia francese ha compiuto il suo nuovo debutto sulla piattaforma digitale di Valve con Assassin's Creed Valhalla, che ha dato il via ad una scia destinata a divenire sempre più consistente nel prossimo futuro.

Anche Immortal Fenyx Rising è poi comparso su Steam, con la data d'uscita in seguito fissata al 15 dicembre 2022, e adesso un altro nome illustri del catalogo Ubisoft degli ultimi anni si prepara ad esordire prossimamente: Watch Dogs Legion arriverà nel servizio targato Valve il 26 gennaio 2023 in tre diverse edizioni (Standard, Gold e Ultimate Edition) ed ovviamente con il pieno supporto alla lingua italiana sia nei testi che per il doppiaggio, come visto anche nelle altre versioni del gioco già in commercio.

I rumor sul possibile, imminente arrivo del terzo Watch Dogs su Steam erano si erano diffusi nelle scorse ore, quando Ubisoft ha utilizzato il logo di Legion per pubblicizzare una campagna sconti su Steam relativa ai precedenti giochi del brand pubblicati negli anni passati. Ora c'è la certezza definitiva su quando sarà possibile acquistare l'ultimo capitolo della serie, in tempo per la fine del prossimo gennaio.

Se ancora non lo avete mai provato, giocherete Watch Dogs Legion su Steam?