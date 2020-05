Watch Dogs Legion: spunta un leak su mappa, multiplayer e season pass

È ormai da un bel pezzo che Watch Dogs Legions è sparito dalle scene ed è probabile che Ubisoft stia apportando al progetto numerose modifiche per differenziarlo non solo dai suoi predecessori ma anche da altri open world dell'azienda. Stando a quando svelato in un leak sbucato in rete nel corso della serata, le novità in arrivo sono diverse.

Per quello che riguarda la modalità storia, il gioco dovrebbe seguire ben cinque diversi filoni narrativi e non si esclude che nel corso dei prossimi mesi questo numero possa addirittura aumentare. A subire delle modifiche è stata anche la mappa, le cui dimensioni sono ora molto più grandi rispetto a quanto visto nell'ultima apparizione pubblica del gioco, il quale ora include non solo un'area esplorabile più vasta ma anche della metropolitana: questo mezzo di trasporto può essere utilizzato sia per muoversi velocemente che per incontrare persone e svolgere missioni. Passando ai personaggi, sembra che questi possano sviluppare delle abilità appartenenti a tre diversi rami, ognuno con delle caratteristiche uniche. Il gioco dovrebbe inoltre essere accompagnato da una modalità online che offre un bel po' di contenuti tra i quali troviamo missioni, rapine e altre attività da svolgere in compagnia di altri giocatori.

Gli sviluppatori hanno in mente di supportare il gioco con un Season Pass, il quale dovrebbe aggiungere al titolo degli episodi extra (uno di questi avrà come protagonista Wrench di Watch Dogs 2). Non si escludono infine diversi crossover grazie ai quali arriveranno nel gioco contenuti a tema Steep, Rainbow Six Siege e The Division 2.

Il leak si chiude con alcune informazioni riguardante l'annuncio di tutte queste novità, che potrebbe arrivare il prossimo 8 giugno in occasione di un evento digitale a tema Ubisoft. Che questo evento sia la sede perfetta per l'annuncio del nuovo Prince of Persia?

In attesa di conferme da parte dei diretti interessati, vi invitiamo a prendere con le pinze queste informazioni.