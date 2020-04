Watch Dogs Legion: uno store digitale sloveno indica la data d'uscita del kolossal Ubisoft

Dalle pagine di BigBang.is, i curatori dello store digitale sloveno aggiornano la scheda dedicata ai preordini di Watch Dogs Legion per indicarne la data di uscita nella triplice versione per PC, PS4 e Xbox One.

A renderci partecipi di questa scoperta è l'insider conosciuto su Twitter come Idle Sloth, con un messaggio che s'accompagna ad un'immagine scattata dal portale sloveno per testimoniare il tutto. Stando a quanto scoperto da Idle Sloth, i gestori del portale BigBang.si avrebbero deciso di fissare per il 30 settembre del 2020 l'uscita del prossimo capitolo della saga action a mondo aperto di Watch Dogs, nonostante Ubisoft non abbia ancora annunciato alcuna data di commercializzazione ufficiale.

A tal proposito, ricordiamo a chi ci segue che nell'ottobre dello scorso anno Ubisoft ha spiegato perchè ha rinviato Watch Dogs Legion e altri due progetti tripla-A del colosso videoludico transalpino, ossia l'avventura fantasy a mondo aperto Gods and Monsters e lo sparatutto post-apocalittico Rainbow Six Quarantine.

Se risultasse veritiera, la data del 30 settembre coinciderebbe quindi con l'indicazione di massima fornita dai rappresentanti di Ubisoft, ovvero quella dell'uscita durante l'attuale anno fiscale partito il primo aprile del 2020 e destinato a chiudersi il 31 marzo del 2021. Mentre aspettiamo di ricevere una comunicazione ufficiale da parte dell'azienda transalpina, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su storia città e ambizioni di Watch Dogs Legion.