Watch Dogs: Legion supporterà DirectX Raytracing su PC, grazie a NVIDIA

NVIDIA GeForce RTX sarà la piattaforma grafica ufficiale di Watch Dogs Legion, il nuovo titolo della saga mostrato durante la conferenza E3 di Ubisoft. Lo hanno annunciato la stessa Ubisoft e NVIDIA, che hanno confermato che il gioco utilizzerà il ray-tracing in tempo reale ed altre tecnologie avanzate di gioco.

"Ubisoft fa il massimo per ricreare al meglio le città presenti nei loro giochi e il ray tracing aggiungerà una profondità senza precedenti al look e al feeling dell'atmosfera londinese di Watch Dogs: Legion" ha detto Matt Wuebbling di NVIDIA, che ha aggiunto che l'azienda è pronta a sorprendere i PC gamer con l'utilizzo del ray-tracing fatto in questo ultimo capitolo della saga.

Il ray-tracing è una tecnica grafica che viene utilizzata per dare effetti ultra realistici ai film, e le GPU NVIDIA GeForce RTX contengono core progettati specificamente per accelerare tale effetto, in modo da visualizzare gli effetti visivi dei giochi in tempo reale.

“La Londra futuristica di Watch Dogs: Legion prende vita con una vitalità e un realismo che possono essere raggiunti solo con il ray tracing", ha dichiarato invece Chris Early di Ubisoft.

