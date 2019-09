Watch Dogs Legion è talmente ambizioso che il controllo qualità è davvero arduo

Watch Dogs Legion è uno dei titoli più ambiziosi di sempre per Ubisoft. Nella nuova avventura open-world incentrata sulle gesta degli hacker del DedSec, i giocatori potranno controllare letteralmente qualsiasi abitante di Londra.

Ognuno di essi avrà delle caratteristiche e delle storie uniche, che si intrecceranno con quelli degli altri cittadini influenzando l'intero mondo di gioco. Com'è facilmente intuibile, l'implementazione di una caratteristica di gameplay così complessa si è rivelata un vero e proprio incubo per i programmatori del team francese. Le variabili in campo sono molteplici, pertanto assicurarsi che l'intelligenza artificiale non si prodighi in comportamenti anomali non è affatto semplice. Ad ammetterlo è stato il Produttore Associato Shelley Johnson in un'intervista concessa ai colleghi di Stevivor: "Ad essere sinceri, credo che questo sia davvero il primo gioco in cui Ubisoft ha scoperto i limiti del testing umano (controllo di qualità)".

I tester stanno lavorando davvero sodo cercando di replicare tutti i possibili scenari ed identificare bug, glitch e altri problemi prima del lancio, previsto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia per il 6 marzo 2020. Ci riusciranno? Nel frattempo, se volete scoprire maggiori dettagli sul rivoluzionario gameplay del gioco, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Watch Dogs Legion.