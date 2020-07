Watch Dogs Legion: teaser e indovinello in attesa di Ubisoft Forward

È ormai certo che tra i grandi protagonisti dello show Ubisoft Forward ci sarà Watch Dogs Legion, nuovo e ambizioso open world con protagonisti gli hacker del DedSec.

In vista dell'evento, l'account ufficiale del gioco ha cominciato a stuzzicare i tanti giocatori in attesa di rivedere in azione il gioco, che manca dalle scene da molto tempo. Se ben ricordate, l'uscita di Watch Dogs Legion era inizialmente prevista per il 6 marzo, ma è poi stata posticipata a data da destinarsi dopo il fallimento commerciale di Ghost Recon Breakpoint, che ha indotto Ubisoft ha rivedere le proprie strategie.

Pochi minuti fa è stato pubblicato un brevissimo teaser, che si conclude con il messaggio "La resistenza ha inizio". Poco dopo, i responsabili social hanno offerto ai propri seguaci un semplicissimo indovinello: "Un indizio per voi, investigatori: 'Per trasformare i numeri in lettere, la tastiera del vostro smartphone sarà il vostro miglior amico'. Tenete d'occhio ogni cosa, letteralmente ogni cosa. 9352663-86-843-7374782623".

Sfoderando il nostro smartphone abbiamo scoperto che dietro quel codice numerico si cela la frase "Benvenuti nella resistenza". Questa sarà la tematica principale di Watch Dogs Legion, ambientato in una Londra distopica post-Brexit dove le continue rivolte hanno indotto il governo a schierare una compagnia paramilitare. In questo contesto prende il via la missione della DedSec, che ha l'obiettivo a scatenare una rivoluzione con l'aiuto di tutti gli abitanti di Londra, liberamente impersonabili dai giocatori.

In attesa di scoprire cos'ha in serbo per noi Ubisoft, potete dare un'occhiata agli screenshot di Watch Dogs Legion trapelati prima di Ubisoft Forward. Vi diamo inoltre appuntamento alle 18:00 di oggi 12 luglio per seguire Ubisoft Forward assieme a noi e ottenere Watch Dogs 2 e drop gratis!