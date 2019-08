Watch Dogs Legion: il trailer della Gamescom punta tutto sul Ray Tracing

Ubisoft e NVIDIA hanno pubblicato un nuovo trailer di Watch Dogs Legion in occasione della Gamescom 2019 di Colonia, in programma dal 20 al 24 agosto. Il video è incentrato sulle potenzialità del Ray Tracing, ottimizzato per GeForce RTX.

"Con più di 60 premi e nomination ricevuti all'E3 2019, tra cui Game Critics Best Action/Adventure Game, l'ultimo episodio della serie Watch Dogs sarà caratterizzato dal Ray-Tracing. I partecipanti avranno l'opportunità di provare in prima persona il titolo GeForce RTX con riflessi Ray-Tracing."

Watch Dogs Legion sarà presente in versione giocabile alla Gamescom con supporto per il Ray-Tracing, una bella occasione per vedere il gioco in azione nella miglior versione attualmente disponibile. Watch Dogs Legion uscirà il 6 marzo 2020 su PC, PS4 e Xbox One, Ubisoft sta lavorando duramente per dare il giusto focus alla trama, ricordiamo che il gioco sarà ambientato a Londra e farà del multiplayer il suo punto di forza, sebbene sia presente, come detto, anche una modalità per giocatore singolo.

Annunciato all'E3 di Los Angeles, Legion vuole rinfrescare la serie Watch Dogs, i primi due episodi hanno ricevuto una discreta accoglienza senza però lasciare il segno a livello commerciale, da qui la decisione di cambiare ambientazioni, personaggi e introdurre nuove meccaniche di gioco.