Watch Dogs Legion: trapela in rete la presunta box-art del gioco Ubisoft

A poche ore dall'inizio della conferenza E3 2019 di Ubisoft, in rete è apparsa la presunta box-art di Watch Dogs: Legion, titolo che verrà presentato questa sera.

L'immagine di copertina, raffigurante quello che sembra essere il gruppo di hacker protagonisti, ha uno stile scanzonato e poco serioso: uno dei personaggi, infatti, indossa una maschera da maiale. Alle loro spalle si staglia il Big Ben di Londra, città che farà sfondo alle vicende. A quanto pare, è anche previsto un bonus per il pre-ordine, ovvero il Pack Rey Dorado, che include degli oggetti di personalizzazione, una pistola e un'automobile, tutte rigorosamente color oro. Potete ammirare la box-art, in versione PlayStation 4, in calce a questa notizia.

È davvero questa la copertina di Watch Dogs Legion? Lo scopriremo questa sera durante la conferenza E3 2019 di Ubisoft, che prenderà il via alle ore 22:00. Vi invitiamo a seguirla tra le nostre pagine oppure sul canale Twitch di Everyeye in compagnia dei nostri inviati a Los Angeles!