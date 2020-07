Watch Dogs Legion: trapelano degli screenshot prima di Ubisoft Forward

Mancano ancora diversi giorni alla messa in onda dell'Ubisoft Forward, ma alcune copie dei giochi di punta sono state inviate alle testate internazionali affinché possano provarli in anticipo.

Noi di Everyeye vi parleremo di Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion il 12 luglio, ma a quanto pare in rete è già trapelato del materiale inerente ad entrambi i titoli. Dopo il video gameplay trafugato di Assassin's Creed Valhalla, oggi sono spuntati degli screenshot di Watch Dogs Legion, come potete vedere voi stessi nel tweet allegato in calce. Gli scatti mostrano due scene di gioco vero e proprio, con i personaggi che si muovono nelle ambientazioni, e due schermate di selezione del personaggio. Com'è ormai ben noto, in Watch Dogs Legion i giocatori potranno impersonare una moltitudine di individui della Londra distopica post-Brexit, dove le continue rivolte hanno indotto il governo a schierare una compagnia paramilitare. In questo contesto prende il via la missione della DedSec, intenzionata a scatenare una rivoluzione con l'aiuto - letteralmente - di tutti gli abitanti di Londra, che insieme formano una "legione".

In attesa di scoprire altri dettagli su Watch Dogs Legion e i progressi compiuti negli ultimi mesi di sviluppo, vi ricordiamo che siete tutti invitati a seguire Ubisoft Forward in compagnia di Everyeye a partire dalle 19:00 di domenica 12 luglio per avere l'opportunità di ottenere Watch Dogs 2 gratis.